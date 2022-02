Am Sonntag spielen die Dortmunder gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Sieg täte den Dortmundern wohl ziemlich gut. Denn zuletzt lief es nicht so rund für den Verein. Am Donnerstag hatte das Team in der Europa League gegen die Glasgow Rangers aus Schottland verloren. Das ärgerte die Mannschaft und die Fans. "Wir spielen sehr viel unsinnigen Fußball und machen die Gegner damit unnötig stark", sagte etwa Fußballer Mats Hummels.

Auch Dortmunds Trainer Marco Rose hofft auf ein besseres Spiel am Sonntag. "Ich muss möglicherweise noch deutlicher und noch klarer werden und nachhaltig einfordern", sagte der Trainer über seine Arbeit mit der Mannschaft.