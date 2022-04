In Paderborn feierten viele Menschen am Wochenende Karneval.

Am Samstag zogen verkleidete Menschen auf dekorierten Wagen und zu Fuß durch die Stadt. Sie warfen Lollis, Schokolade, Plüschtiere und Bonbons zu den Zuschauern, die am Rand ihres Weges standen.

Allerdings gab es an dem Umzug auch Kritik. Andere Karnevalisten in der Region sagen: Nach Aschermittwoch feiert man keinen Karneval, so sei der Brauch. Für Christen beginnt dann die Fastenzeit, die bis Ostern geht.