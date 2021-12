Wird man rechtzeitig behandelt, ist die Krankheit heilbar. Doch weil die Krankheit nicht immer leicht zu erkennen ist, sterben auch Menschen daran. Besonders in Teilen Afrikas passiert das noch häufig. Die Weltgesundheitsorganisation (abgekürzt: WHO) will das ändern.

Sie hat viele Hilfsprogramme ins Leben gerufen und überwacht die Situation. Die WHO sagt: Bis 2017 gab es große Fortschritte im Kampf gegen die Krankheit, seitdem nicht mehr. Auch die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Hilfsprogramme unterbrochen werden mussten und die Lage sich verschlechtert hat.

Hoffnung macht der WHO ein Impfstoff. Dieser soll in den kommenden Jahren an immer mehr Orten zum Einsatz kommen.