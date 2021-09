Wusstest du, dass es nicht nur in flachen Wüsten, sondern auch in den Bergen Kamele gibt? In der Bergkette Anden in Südamerika etwa leben gleich mehrere Kamelarten. Sie sind im Vergleich zu den anderen Kamelen in Afrika und Asien relativ klein und besitzen keine Höcker. Vielleicht hast du einige dieser Kleinkamele sogar schon einmal im Zoo oder Wildpark gesehen: Lamas und Alpakas gehören nämlich dazu.