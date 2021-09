Määäh! Auf dem Ziegenhof Peter leben etwa hundert Thüringer Wald Ziegen. Diese Rasse ist ziemlich selten, es gibt nicht so viele davon. Die Tiere wurden früher extra so gezüchtet, dass sie gut mit dem rauen Klima in dem Gebirge Thüringer Wald klarkommen. Harte Winter und viel Regen machen ihnen wenig aus.