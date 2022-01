So sieht die Schatzkammer "Grünes Gewölbe" aus. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Was sich nach einem Film anhört, ist wirklich passiert! Vor ungefähr zwei Jahren wurden 21 Schmuckstücke aus dem sogenannten Grünen Gewölbe gestohlen. So heißt ein Schatzkammer-Museum, das zu einem Schloss in der Stadt Dresden gehört.

Nach und nach wurden mehrere Männer geschnappt, die die Diebe sein sollen. Die Männer sind Brüder und Cousins. Zwei von ihnen haben schon einmal etwas Spektakuläres gestohlen: Eine große Goldmünze aus einem Museum in der Stadt Berlin.

Jetzt muss ein Gericht feststellen, ob die Männer die Juwelen wirklich gestohlen haben. Der Prozess begann am Freitag. Bis das Urteil fällt, wird es aber noch eine Weile dauern.