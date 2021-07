Experten rechnen damit, dass es auch am Wochenende in Teilen von Deutschland wieder Schauer, Gewitter und sehr starken Regen geben wird. Das gilt besonders am Samstagnachmittag im Westen und Südwesten sowie am Rand der Alpen. Im Norden kann aber die Sonne durchkommen.

Am Sonntag regnet es immer mal wieder in der nördlichen Hälfte des Landes. Andernorts wird das Wetter schöner: Es gibt mehr Sonne als Wolken und ist überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 29 Grad.