Manche Kinder sind dauerhaft zu krank, um am Unterricht in einer Schule teilzunehmen. Eine spezielle Schule im Bundesland Nordrhein-Westfalen hilft ihnen aber, trotzdem einen Abschluss zu machen. Denn der Unterricht an dieser Web-Individualschule findet komplett online statt. Der Weg dorthin fällt also weg.