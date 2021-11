Diese Menschen versuchten, das Meer nach Großbritannien zu überqueren. Die Behörden bringen sie in den Hafen. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

An dieser Stelle versuchen immer wieder Flüchtlinge, über das Meer nach Großbritannien zu gelangen. Viele von ihnen kommen aus weit entfernten Ländern. Sie fliehen vor Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat oder lebten dort in großer Armut. Sie hoffen auf eine bessere Zukunft in Großbritannien.

Diese Menschen können keine normalen Schiffe nehmen, weil sie eigentlich nicht nach Großbritannien einreisen dürfen. Deswegen benutzen sie meist Schlauchboote, um möglichst ungesehen über den Ärmelkanal zu kommen. Die Überfahrt in den wackligen Booten ist sehr gefährlich.

Am Mittwoch passierte bei einer dieser Bootsfahrten ein schlimmes Unglück. Ein Boot sank. Die Rettungskräfte konnten fast niemanden retten, fast alle Menschen ertranken.

Wegen dieses Unglücks haben sich der Präsident von Frankreich und der Premierminister von Großbritannien beraten. Sie überlegten, wie man solche Unglücke in Zukunft verhindern kann. Denn immer wieder machen sich Menschen auf diese gefährliche Reise.