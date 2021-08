Für die Bayern hingegen war die erste Runde des DFB-Pokals so etwas wie ein Spaziergang. Der Rekord-Meister und Rekord-Pokalsieger gewann das Spiel gegen Bremen mühelos mit 12:0. Das war auch keine Überraschung. Schließlich spielen die Bremer in der 5. Liga. Im DFB-Pokal treten Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander an.

Bayerns Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting traf am Mittwochabend gleich viermal. Drei weitere Tore bereitete er vor. Nachwuchs-Spieler Jamal Musiala machte zwei Tore.