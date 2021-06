Berechnungen zeigen: Im vergangenen Jahr sind 400 Millionen mehr Pakete versendet worden als im Jahr davor! Ein Experte sagt, darunter waren zunehmend auch viele Sachen für den alltäglichen Gebrauch.

In diesem Jahr rechnen die Paketdienste damit, dass noch einmal etwa 320 Millionen Pakete obendrauf kommen. Wenn es so weiter geht, brauchen die Paketdienste in den nächsten Jahren zahlreiche neue Arbeiter, die die Pakete ausliefern.