Außen an der ISS sollten die beiden unter anderem neue Schläuche an einem Kühlsystem anbringen und eine Kamera austauschen. Bei ihrem Einsatz im All müssen die Astronauten Raumanzüge tragen. Die haben zum Beispiel Sauerstofftanks, damit die Raumfahrer atmen können. Draußen sind sie außerdem mit Sicherungsleinen gesichert. Die befestigen sie an einer Art Geländer an der ISS. So können sie im Weltraum nicht verloren gehen.

Für Matthias Maurer war der Einsatz der erste außerhalb der ISS. Deswegen hatte er sich sehr auf den Tag gefreut.