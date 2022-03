Zuletzt spielten die Fußballerinnen des FC Bayern München vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Für ihr Spiel am Dienstag gegen Paris Saint-Germain hoffen sie auf zehnmal so viele: 10 000! Möglich wird das, weil die Münchnerinnen zum ersten Mal in der Allianz Arena antreten. In das gewaltige Stadion passen einfach viel mehr Menschen rein.