Einer spielt Flöte, einer rappt und ein anderer macht Breakdance: Die drei Männer gehören zur Band Kalush Orchestra aus der Ukraine. Am Dienstagabend traten sie und der Rest der Gruppe beim Halbfinale des Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest) an. Weil genug Leute für sie abstimmten, steht Kalush Orchestra nun im Finale des Musik-Wettbewerbs am Samstag. Manche sagen: Die Band könnte sogar gewinnen!