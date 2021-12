Olaf Scholz gab es am Mittwoch immer wieder Applaus. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Als Olaf Scholz sich auf seinen neuen Platz im Bundestag setzte, gab es Applaus. Denn der Politiker saß zum ersten Mal auf dem Stuhl des Kanzlers. Rund 16 Jahre lang hatte dieser Platz Angela Merkel gehört. Am Mittwoch dann wählten die Politikerinnen und Politiker im Bundestag Olaf Scholz zu ihrem Nachfolger.

Im Bundestag sitzen die Mitglieder verschiedener Parteien. Welche Partei mit wie vielen Mitgliedern dort vertreten ist, entscheidet sich bei der Bundestagswahl. Die hatte im September stattgefunden. Am meisten Stimmen bekam die Partei SPD, zu der Olaf Scholz gehört. Aber sie hatte nicht genug Stimmen, um alleine zu regieren. Mit der SPD zusammen bilden deshalb nun die Grünen und die FDP die neue Regierung.

Um am Mittwoch richtig zum Kanzler zu werden, ging es für Olaf Scholz in der Hauptstadt Berlin hin und her. Zuerst fand die Wahl im Bundestag statt. Dann machte er sich auf den kurzen Weg zum Schloss Bellevue. Hier ist der Amtssitz des Bundespräsidenten. Dieser ernannte Olaf Scholz nach der Abstimmung im Bundestag zum Bundeskanzler. Er gab ihm auch eine Urkunde.

Anschließend ging es wieder zurück zum Bundestag. Dort musste Olaf Scholz wichtige Sätze sprechen: Er legte den Amtseid ab. Dieser Eid beginnt mit den Worten "Ich schwöre". Olaf Scholz schwor unter anderem, dass er sich für das Wohlergehen der Menschen in Deutschland einsetzen werde. Auch danach gab es wieder Applaus für den Politiker.

Am Mittwoch wurden auch die 16 neuen Ministerinnen und Minister ernannt. Die Politikerinnen und Politiker sind für unterschiedliche Themen verantwortlich, etwa Wirtschaft, Verkehr und Gesundheit. Sie bilden mit Olaf Scholz zusammen die Regierung.