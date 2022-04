Seinen Namen hat der Ameisenbär, weil er am liebsten Insekten frisst - dazu zählen auch Ameisen. Hat er einen Ameisenhügel entdeckt, reißt er ihn mit seinen Krallen auf und fischt die Ameisen dort raus. Dazu nutzt das Tier seine feuchte und besonders lange Zunge. Die kann nämlich bis zu 55 Zentimeter lang werden. Das ist fast so viel wie zwei lange Schullineale hintereinander gelegt.

Ameisenbären leben in der Natur in Mittel- und Südamerika, zum Beispiel in Regenwäldern des Landes Costa Rica. Dort sind die Einzelgänger tagsüber meist alleine unterwegs.