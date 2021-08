Vor langer Zeit gab es sehr viele Bilbies in Australien. Doch als Menschen aus Europa den Kontinent besiedelten, brachten sie auch Tiere wie Katzen und Füchse mit. Die lebten vorher nicht dort. Für sie sind Bilbies eine leichte Beute. Aber auch der Mensch ist eine Gefahr für die kleinen Beuteltiere. Er nimmt ihnen etwa durch Landwirtschaft Lebensraum.

Es wird aber einiges getan, um wieder für mehr Bilbies in Australien zu sorgen. Gute Nachrichten gibt es zum Beispiel aus einer Region im Südosten des großen Kontinents. In einem Nationalpark leben nun 118 Bilbies. 18 Monate zuvor waren es nur 50. Das liegt daran, dass dort in raubtierfreien Gebieten Bilbies wieder angesiedelt wurden. Das soll nun an noch mehr Orten geschehen.