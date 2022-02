Pflanzen brauchen Wasser. Das gilt für die Blumen auf dem Balkon, aber auch für große Felder in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft wird dafür sehr viel Wasser verbraucht. Forschende von verschiedenen Universitäten in Deutschland haben einen Plan, wie man Felder weltweit gezielter bewässern könnte. Sie setzen dabei auf Hilfe aus dem Weltall.