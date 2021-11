Besonders bei Frost und Schnee haben Vögel es manchmal schwerer, in der Natur Futter zu finden. Im November liegt an den meisten Orten in Deutschland zwar noch kein Schnee. Vögel füttern kann man aber trotzdem jetzt schon. So wissen die Vögel bereits vor dem Winter, wo es etwas zu holen gibt, rät ein Biologe.