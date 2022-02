Herbie ist ein Roboter der Feuerwehr. Der wiegt 35 Kilogramm und soll die zerstörten Wohnungen erkunden. "Er soll dahin gehen, wo es für den Menschen zu gefährlich ist", sagte ein Fachmann. "Er kann den Brandermittlern vielleicht wertvolle Hinweise geben." Für seine Arbeit ist der Laufroboter mit zwölf Kameras ausgestattet.

Das Feuer war in der Nacht zum Montag in der Stadt Essen ausgebrochen. Ein großes Gebäude mit vielen Wohnungen stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr brauchte bis zum Dienstag, bis das Feuer endlich gelöscht war.