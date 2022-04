Der Sportler wird am Sonntag den Halbmarathon in der Stadt Wien im Salsa-Schritt bestreiten.

Am Sonntag macht der Sportler bei einem Halbmarathon im Land Österreich mit. Er wird also nur die halbe Strecke des Marathons laufen. Das hat einen Grund: Er wird den Halbmarathon im Salsa-Tanzschritt bestreiten. Salsa ist ein Tanz aus Südamerika. Weil er im Salsa-Stil doppelt so viele Schritte machen müsse wie bei einem normalen Laufstil, habe er sich für die Halbmarathon-Distanz entschieden, sagte der Sportler.

"In meiner Kollektion hat das noch gefehlt", sagt Emin da Silva über die Salsa-Idee. 2021 legte er den ganzen Wien-Marathon schon auf einem Bein hüpfend zurück. Auch rückwärts, seitwärts oder mit verbundenen Augen lief er schon Marathons und sammelte dabei Spenden für soziale Projekte.