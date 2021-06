Viele Menschen trauern nach dem Verbrechen in Würzburg. Sie denken aber auch an die Menschen, die geholfen haben, Schlimmeres zu verhindern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Viele Blumen liegen vor einem Kaufhaus und in der Innenstadt von Würzburg. Auch Kerzen brennen dort. Menschen haben sie angezündet, um ihre Trauer zu zeigen. Denn in der Stadt in Bayern war etwas Schlimmes geschehen.

Ein Mann tötete dort am Freitag mehrere Frauen. Dann verletzte er weitere Menschen. Die Polizei nahm ihn später fest. Wieso der Mann die Menschen attackierte, ist noch nicht genau klar.

Vor das Kaufhaus, neben Blumen und Kerzen, hat jemand auch einen Zettel gestellt. Darauf steht: "Danke für eure Zivilcourage". Zivilcourage nennt man es zum Beispiel, wenn jemand mutig ist und jemandem hilft, der etwa bedroht oder nicht fair behandelt wird. Zivil bedeutet so etwas wie bürgerlich. Courage ist das französische Wort für Mut. Es wird bei uns Ku-raasch gesprochen.

Auch in Würzburg zeigten am Freitag mehrere Menschen Zivilcourage. Sie versuchten, den Täter zu überwältigen. So haben sie womöglich weitere Taten verhindert. Das hat viele Menschen beeindruckt.

Zivilcourage kann man aber auch in anderen Situationen zeigen. Zum Beispiel, wenn ein Mitschüler ausgeschlossen wird, weil er nicht so gut in der Schule ist oder aus einem anderen Land kommt. Oder wenn miese Witze über Homosexuelle gemacht werden oder über Ausländer. Dann zeigt man Zivilcourage, wenn man dagegen deutlich etwas sagt.

Zivilcourage erfordert Mut, weil man vielleicht Angst hat, dass die anderen einen dann nicht mögen. Häufig ist es aber so, dass andere mitmachen, wenn einer erst den Anfang macht, sagen Experten.

Doch man muss sehr vorsichtig sein, vor allem als Kind. Wenn man sich selbst in Gefahr bringen kann, ist es oft besser, sich nicht direkt einzumischen. Man sollte stattdessen Hilfe holen - also etwa die Polizei anrufen oder Erwachsene um Hilfe bitten.