In dieser Ausstellung geht es um Menschen, die fliehen mussten oder vertrieben wurden. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Darin geht zum einen um Flucht und Vertreibung in der heutigen Zeit. In dem Haus soll aber auch an die Menschen erinnert werden, die früher flohen oder vertrieben wurden. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich dabei mit den Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen.

Die Ausstellung erzählt auch, wie es dazu kam. Denn es waren die Nationalsozialisten in Deutschland unter Adolf Hitler, die den Zweiten Weltkrieg angefangen hatten. Nach dem Krieg wurde Europa neu geordnet und zum Beispiel Grenzen verändert. 12,5 Millionen Deutsche mussten dadurch ihr Zuhause verlassen. Sie wurden im heutigen Deutschland aufgenommen und mussten dort neu anfangen.

In dem großen Haus werden aber nicht nur Ausstellungen gezeigt. Es gibt auch einen Lesesaal, und Besucher können bei Veranstaltungen etwas zum Thema lernen.