Auf der Formel-1-Strecke im Land Saudi-Arabien war er am Samstag mit 250 Kilometern pro Stunde gegen eine Wand an der Strecke gekracht. Sein Auto wurde dabei völlig zerstört. Doch dem Rennfahrer aus Deutschland passierte zum Glück nichts Ernstes.

Am eigentlichen Rennen am Sonntag nahm Mick Schumacher dann nicht teil. Sein Unfall führte außerdem dazu, dass viele Leute über die Rennstrecke in Saudi-Arabien sprechen. Denn diese gilt als ziemlich gefährlich, etwa weil sie sehr eng ist. Das hatten die Fahrer auch schon vorher kritisiert.

Mich Schumacher kann sich jetzt noch ein wenig ausruhen. Außerdem muss sein Auto repariert werden. In zwei Wochen steht dann das nächste Rennen im Land Australien an.