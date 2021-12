So soll es weitergehen in der Vorrunde: Am Samstag tritt das deutsche Team gegen die Slowakei an. "Wir können mit viel Selbstvertrauen auf die nächsten Aufgaben blicken", sagte einer der Trainer. Gelingt hier ein weiterer Sieg, wäre das ein Erfolg, der praktisch doppelt zählt. Denn damit wären die deutschen Handballerinnen schon vor dem dritten WM-Spiel eine Runde weiter. Insgesamt spielen 32 Teams im Land Spanien um den Titel.