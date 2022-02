Dabei können Rothunde eigentlich mit beinah jeder Art von Wetterlage und jedem Klima zurechtkommen. Die Wildhunde leben in freier Natur sowohl in den kalten Wäldern Sibiriens, als auch im feuchten und heißen Dschungel von Malaysia. Ihr Verbreitungsgebiet ist also ziemlich groß und zieht sich über den asiatischen Kontinent.