Das Wort kommt von den Lücken zwischen den Balken, Fach oder Gefach genannt. Diese Flächen wurden mit Lehm, Steinen oder Ziegeln ausgefüllt, je nachdem, was gerade vorhanden war.

Früher standen an vielen Orten in Deutschland Fachwerkhäuser. Die allermeisten sind allerdings im Laufe der Zeit zerstört worden, etwa bei Bränden. Deshalb gelten die übrigen wie zum Beispiel die in Freudenberg als kostbar. Urlauber machen auch gern Fotos davon.