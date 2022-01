Man nehme Teile von Hundehaaren und Pilzen und füge natürliches Gummi hinzu: Fertig ist der Schuh! Zugegeben: Ganz so einfach ist die Herstellung nicht. Dennoch ist auf der Modemesse in der Stadt Frankfurt am Main gerade ein Schuh zu sehen, der aus genau diesen Materialien besteht. Er soll besonders natürlich sein und umweltfreundlich.