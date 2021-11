Am Schneeberg in Bayern sollen die großen Vögel jetzt besser geschützt werden. Zum einen wurden in dem Naturschutzgebiet dort Zäune abgebaut. Diese stellten eine Gefahr für die Auerhühner dar. Außerdem sollen die Menschen nun immer auf den Wanderwegen bleiben. So werden die Tiere im Wald nicht so gestört.

Gerade jetzt im Winter ist es wichtig, dass die Auerhühner ihre Ruhe haben. Sie ernähren sich dann nur von Nadeln und Knospen von Bäumen. Diese sind nicht so energiereich. Werden die Vögel aufgeschreckt, verbrauchen sie zu viel Energie. Halten sich hingegen die Wanderer, Skifahrer und Schlittenfahrer an die Wege, werden die Auerhühner nicht so gestresst.