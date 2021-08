In einer Wohngegend in dem Land Argentinien sind die Tiere nun zum Problem geworden. Dort leben mittlerweile Hunderte Wasserschweine. Das liegt daran, dass die Wohngegend in einem Feuchtgebiet liegt, in der Nähe eines Flusses. Dieses Gebiet ist ein natürlicher Lebensraum von Wasserschweinen. In der Wohngegend haben sie keine natürlichen Feinde und können sich so gut vermehren.

Viele Anwohner sind aber genervt von den vielen Tieren. Die zerstören demnach Gärten, verursachen Verkehrsunfälle und sollen auch schon Hunde gebissen haben. Nun wird überlegt, wie man die Zahl der Wasserschweine verringert kann.