Doch viele Leute dort wehren sich dagegen. Um sie zu unterstützen, reiste Greta Thunberg am Wochenende nach Lützerath. Dabei geht es um zwei Dinge: den Schutz der Umwelt und das Zuhause der letzten Dorfbewohner. Wird aus Braunkohle Strom erzeugt, entstehen viele schädliche Gase. Auch dass die Heimat von Menschen zerstört wird, findet Greta Thunberg schlimm. "Das ist eine fürchterliche Realität für viele Leute", sagte sie. "Das sollte nicht passieren." Sie könne sich kaum vorstellen, selbst in einer so schlimmen Lage zu sein.

Mit sich trug die Umweltaktivistin aus Schweden ein Schild: Übersetzt stand drauf: "Verteidigt Lützerath, verteidigt 1,5". Damit ist gemeint: Es soll verhindert werden, dass die Erde sich um mehr als um 1,5 Grad Celsius erhitzt.