Erling Haaland hat für Borussia Dortmund am Wochenende zwei Tore geschossen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Am Wochenende stand er endlich wieder für die Dortmunder auf dem Platz. Mit den Toren hat es auch gleich geklappt: Zweimal traf er im Spiel gegen den FSV Mainz! Weil auch Marco Reus ein Tor lieferte, stand es am Ende 3:1. Marco Reus freute sich mindestens wie sein Teamkollege: "Erling ist brutal wichtig für uns. Dass er bei seinem Comeback zwei Tore macht, ist fantastisch."

Am Dienstag soll Erling Haaland am besten gleich wieder beweisen, wie gut er ist. Denn Dortmund hat ein Spiel in einem wichtigen europäischen Fußballwettbewerb.