Die meisten Lieder hat er in einem Musikstudio eingesungen, bis auf zwei Ausnahmen: Die zweite Strophe des Liedes "Tanzen" nahm er im Lockdown bei sich daheim auf - und zwar in seiner Speisekammer! Das Lied "Aus Dem Weg" sang er mit dem Rapper Sharaktah in einem leeren Gasthaus in Berlin.

Neben Sharaktah arbeitete Clueso auch mit anderen Rappern wie Bausa und Bozza zusammen. "Mir fiel es sehr leicht, wieder in diesen Sprechgesang einzutauchen, weil ich aus dem Rap komme", sagt er.