Ob Bananen, Kaffee, Limetten, Kräuter oder Süßkartoffeln: All das wächst in dem Garten von April Sampson-Kelly. Sie wohnt in dem Land Australien und hat in ihrem Garten etwa 200 verschiedene Pflanzenarten angebaut. Damit kann sie sich und ihre Familie fast selbst versorgen. Ihren Garten hat sie nach einer australischen Methode namens Permakultur angelegt. Auch in Deutschland funktioniert diese Methode, nur vielleicht mit anderen Arten.