Das aber ist in Deutschland gar nicht so einfach. Auf richtigen Friedhöfen dürfen Tiere eigentlich nicht beerdigt werden. In einigen Orten wurden spezielle Tierfriedhöfe angelegt. Aber dort dürfen wiederum keine Menschen bestattet werden.

Nur an ganz wenigen Orten in Deutschland gibt es Mensch-Tier-Grabfelder. Eines wurde vor Kurzem in Ladenburg in Baden-Württemberg geschaffen. Noch aber liegt dort niemand begraben.