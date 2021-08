Das Team hat jetzt einiges vor! "Ich bin frisch in die EM-Vorbereitung gestartet", sagte Louisa Lippmann am Montag. Mit der Abkürzung EM ist die Europameisterschaft gemeint. Die Volleyball-EM der Frauen startet am Mittwoch. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag zum ersten Mal dran und zwar gegen das Team aus Polen.

Dazu reisen Louisa Lippmann und ihr Team nach Bulgarien. Das ist eines der Gastgeberländer. Die anderen sind Serbien, Kroatien und Rumänien. In der Vergangenheit sind die Frauen bei einer EM immer mindestens ins Viertelfinale gekommen. Dieses Jahr träumen sie von einer Medaille, sagte Louisa Lippmann.