"Einer dieser Sender hat mit fünf Jahren ungewöhnlich lange gehalten", sagt ein Wissenschaftler. "So konnten wir die Wanderungen der Gazelle über einen großen Teil ihres Lebens verfolgen." In dieser Zeit ist diese Gazelle insgesamt mehr als 18 000 Kilometer gelaufen. Das ist in etwa so weit, wie als wenn man um den halben Erdball gehen würde!

Auf ihrem Weg lief sie über schneebedeckte Hügel, durch tosende Flüsse und durch die Steppe der Mongolei. Die Gazelle wagte sich dabei auch in unbekannte Gegenden, sagte eine Wissenschaftlerin. Weil Gazellen meistens in Gruppen unterwegs sind, gehen die Forscher davon aus, dass auch andere Gazellen so weit laufen.