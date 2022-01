Normal ist dagegen: An der Ampel drücken und warten, bis man als Fußgänger oder mit dem Rad bei Grün weiter darf. Manchmal braucht man dafür echt Geduld!

Die Stadt Karlsruhe in Süddeutschland testet gerade an zwei Stellen, ob es auch anders als normal geht. Diese Fußgänger-Ampeln zeigen erst dann Rot, wenn wirklich ein Auto angefahren kommt. Das regeln Sensoren.

Mit diesem Test will die Stadt herausbekommen, wie sich die Wartezeiten im Verkehr dadurch verändern. Ausgesucht wurden extra zwei Stellen, an denen viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, aber nicht so viele Autos.