Für Jonas Hofmann wäre es der erste Einsatz in der Nationalmannschaft bei einer Fußball-EM. Ob der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach dabei sein kann, ist aber nicht klar. Er hat sich am Donnerstag am Knie verletzt. Am Freitag konnte er das Training nicht mitmachen. Sicher ausfallen wird für das Spiel am Dienstag Leon Goretzka. Auch er hatte sich verletzt.

Nationalspieler Toni Kroos findet: Wenn die Mannschaft die Gruppenphase übersteht und ins Achtelfinale einzieht, wäre das ein starkes Signal an die anderen Teams. Die Nationalmannschaft hatte vor der EM zwar häufiger nicht so gut gespielt. Doch Toni Kroos meint: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben Qualität im Kader." Bei der Weltmeisterschaft 2018 hatte Deutschland es nicht ins Achtelfinale geschafft.