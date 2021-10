Drei Spiele, drei Siege. Dabei zwölf Tore und kein Gegentreffer. So sieht das Ergebnis für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus, seit Hansi Flick Bundestrainer ist. So erfolgreich soll es auch weitergehen, wünschen sich die Fußballfans. Schließlich will Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft mitspielen.