"Die vierte Welle muss gebrochen werden", sagte die bisherige Kanzlerin Angela Merkel. Gemeint ist, die Ansteckungszahlen dürfen nicht weiter wie eine Welle in die Höhe gehen. Einig waren sie und die anderen Politiker: Das geht am besten, indem sich mehr Menschen impfen lassen und Kontakte einschränken. Denn die Impfung schützt gut vor dem Virus. Selbst wer sich trotzdem ansteckt, wird in der Regel nicht schwer krank.

Die neuen Einschränkungen betreffen besonders Ungeimpfte. Einfach shoppen mit Maske wird für sie nicht mehr gehen. In Geschäfte etwa für Kleidung kommen nur noch Geimpfte rein oder wer nach Corona wieder gesund ist, die Genesenen. Eine Hoffnung ist, dass die Regeln mehr Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen.

Bei dem Treffen wurde auch entschieden, dass nicht mehr so viele Zuschauer zu großen Veranstaltungen dürfen wie etwa Fußballspielen. Auch der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird wieder verboten.