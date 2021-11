Eisblumen entstehen zum Beispiel auf einfachen Fensterscheiben am Haus oder an einem Auto. Dazu muss es tatsächlich richtig kalt sein, also unter Null Grad Celsius. Dann kann Feuchtigkeit aus der Luft an der eiskalten Fläche schnell gefrieren. Nötig ist außerdem ein Startpunkt für die Eiskristalle, ein Staubkorn zum Beispiel oder ein Kratzer. Verbinden sich die Eiskristalle dann an ihren Ecken, entsteht ein Muster, das an Blumen erinnert.

Eisblumen sind heute allerdings selten geworden. Das liegt daran, dass moderne Fensterscheiben nicht mehr so kalt werden wie früher das einfache Glas im Fensterrahmen.