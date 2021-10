"Ron läuft schief", heißt der Animationsfilm, der diese Geschichte erzählt. Hauptfigur ist der Teenager Barney. Er will unbedingt auch so einen B-Bot haben und bekommt endlich Ron. Doch der ist vom Laster gefallen. Deshalb hat der digitale beste Freund einige Macken.

Ein weiteres Problem: Barney ist nicht in den sozialen Medien unterwegs. Ron kann also gar nichts über ihn herunterladen. Wie sollen sie dann beste Freunde werden? Doch den beiden fällt natürlich was ein, sonst wäre der Kinofilm ja hier schon zu Ende. Dabei geht es dann erst richtig los.