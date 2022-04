"Ich bin sprachlos. Ich kann's noch gar nicht fassen. Ich könnte eigentlich heulen vor lauter Freude", sagte die Sprecherin der Schausteller. So werden die Betreiber von Karussells und anderen Volksfest-Attraktionen genannt.

In den letzten beiden Jahren konnten sie oft nicht arbeiten. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Volksfeste ausgefallen. So auch das große Oktoberfest, das rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher anlockt. Am 17. September soll das nun wieder losgehen.