Einmal in Jahr veranstaltet ihr Verein ein Fischer-Fest. Der Höhepunkt ist dann, im Stadtbach mit Keschern Fische zu fangen. Wer den größten erwischt, wird zum Fischerkönig ernannt. Die Frau wollte gerne mitfischen, aber der Verein verbot es ihr. Die Begründung war: Frauen dürfen nicht teilnehmen, weil das so Tradition ist, also schon immer so.

Das fand die Frau ungerecht. Deshalb ging sie vor Gericht. Das entschied: Frauen dürfen nicht vom Wettbewerb am Fischertag ausgeschlossen werden. Jetzt bestätigte ein höheres Gericht dieses Urteil. Die Entscheidung könnte ein Vorbild werden. Denn auch einige andere Gruppen schließen Frauen von bestimmten Dingen aus. Es kann aber auch sein, dass der Fischer-Verein versucht, noch mal dagegen anzugehen.