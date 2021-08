Normale Flugzeuge fliegen schon nicht mehr. Dafür ist die Lage in dem Land Afghanistan zu gefährlich. Stattdessen starteten am Montag in Deutschland graue Militär-Maschinen der Bundeswehr. Sie sollen Menschen aus dem Land in Südasien in Sicherheit bringen.

Doch warum sind die Leute dort in Gefahr? Das hat mit einer extremen Gruppe zu tun, die das Land gerade erobert hat. Sie werden Taliban genannt. Diese Kämpfer waren früher schon mal in Afghanistan an der Macht. Dann übernahmen Länder wie die USA jahrelang die Kontrolle.

Auch Deutschland machte bei dem Militär-Einsatz mit. Doch in den vergangenen Monaten zogen sich die ausländischen Truppen zurück. Womit sie nach 20 Jahren nicht gerechnet hatten: In kürzester Zeit eroberten die Taliban das ganze Land zurück. Sogar den Palast des Präsidenten in der Hauptstadt Kabul haben sie schon eingenommen.

In einigen Orten wurden die Taliban von den Bewohnern freundlich begrüßt. Doch viele Menschen haben jetzt Angst um ihr Leben. Das gilt vor allem für die, die in den vergangenen Jahren zum Beispiel für die deutsche Bundeswehr dort gearbeitet haben.

Manche Afghanen haben beim Übersetzen geholfen, andere haben gekocht oder Soldaten hin und her gefahren. Nun fürchten sie, dass sich die Taliban an ihnen rächen könnten. Auch Frauen machen sich Sorgen. Denn geht es nach den Taliban, haben sie viel weniger Rechte als Männer.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte, etwa 10 000 Menschen müssten in Sicherheit gebracht werden. Teilweise verstecken sich die Leute in geheimen Häusern in Kabul. Sie hoffen, so schnell wie möglich einen der wenigen Plätze in den Flugzeugen zu bekommen.

Doch am Flughafen herrscht Chaos, weil so viele Menschen das Land verlassen wollen. Manche rennen auf das Rollfeld, um in ein Flugzeug zu gelangen. Jetzt werden zusätzliche Soldaten nach Kabul geflogen. Sie sollen den Flughafen absichern, damit alle Menschen an Bord gehen können.