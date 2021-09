Rote Pandas leben in Asien, es gibt aber nur noch wenige Tausend von ihnen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Der Name der Tiere ist allerdings etwas irreführend. Denn mit den größeren schwarz-weißen Pandas haben sie nicht viel zu tun. Sie sind eher mit Mardern und Waschbären verwandt.

Andere Namen für den Roten Panda sind übrigens Katzenbär, Kleiner Panda oder Feuerfuchs. Rote Pandas leben in Asien, in Ländern wie Nepal, Bhutan und Indien. Sie sind aber bedroht, es gibt nur noch wenige Tausend von ihnen in freier Wildbahn.

Der Rote Panda auf dem Foto ist noch sehr jung und lebt im Tierpark der Stadt Berlin. Dort wurde er vor Kurzem zum ersten Mal von einem Tierarzt untersucht. Er bekam unter anderem eine Impfung.