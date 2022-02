Am Samstag klappte es dann endlich. Die Feuerwehr erwischte unerwartet sogar zwei Pfauen! Beide wurden am Morgen in einem Garten gesichtet. Während einer sich leicht einfangen ließ, ging das Fangspiel mit dem anderen weiter. Er flog über Zäune und flatterte auf Hausdächer.

Zahlreiche Anwohner halfen den Einsatzkräften. Erst nach zwei Stunden konnte auch dieser Pfau unverletzt geschnappt werden. Das Ordnungsamt und der Tiernotruf kümmerten sich schließlich darum, dass die beiden Vögel gut untergebracht wurden.