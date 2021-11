Was für eine böse Überraschung: Ausgerechnet in einer Schule hat es gebrannt. Mehrere hundert Kinder in der Stadt Köln können nun erst mal nicht dort zum Unterricht gehen. Das wird wohl auch in den nächsten Tagen so bleiben. "Wer kann, bleibt aber erstmal zuhause", sagte eine Sprecherin der Stadt. Für die anderen Kinder soll es schnell eine Notbetreuung geben.