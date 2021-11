Einen Amur-Leoparden in freier Wildbahn zu entdecken, ist fast unmöglich. Die Tiere sind vom Aussterben bedroht, etwa weil ihr Lebensraum zerstört wird. Selbst in dem Gebiet, wo die meisten Tiere leben, entdeckten Fachleute bei einer Zählung im Jahr 2018 nur noch 100 Amur-Leoparden. Sie zählten damals im Leopardovy-Nationalpark in Russland.